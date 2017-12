Alpes de Haute-Provence : même handicapé, je peux travailler

Pour améliorer l’emploi des personnes handicapées, une convention a été signée ce mardi entre le Service public de l'Emploi et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes de Haute-Provence.

En chiffres

10%, c’est le taux de chômage des personnes handicapées dans le département. Près de 1.560 demandeurs d'emplois handicapés sont inscrits à Pôle Emploi. Selon cet organisme, 44% ont 50 ans et plus, contre 23% pour l’ensemble des inscrits. 31% sont sans qualification. Si le taux d'emploi des travailleurs handicapés atteint 6,2% dans le secteur public, il est seulement de 4,8% dans le secteur privé alors que l'obligation pour toute entreprise d'au moins 20 salariés est fixé à 6%.

« Un partenariat, pour une réponse plus rapide, plus efficace, plus efficiente », B. Guérin